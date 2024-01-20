Дамаск, 20 января, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель своих четырёх военных советников в результате израильского удара по Дамаску, сообщает 20 января Press TV.

В атаке участвовали три самолёта. Ракетные удары были нанесены по одному из особняков в квартале Меззе на западе сирийской столицы, где проживали иранские военные советники.

Также телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление командования КСИР уточнил, что вместе с военными советниками погиб командир разведывательной службы сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Юсеф Омид Заде.

Как передавало ИА Регнум, 20 января агентство SANA сообщало о ракетном ударе Израиля по жилому дому в районе Аль-Меззе в Дамаске. Перед этим появлялись сообщения о том, что в городе раздаются взрывы.

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Агентство Reuters позднее уточнило, что в результате этой атаки погиб член иранского КСИР, пострадали ещё несколько человек. Ракетным ударом, добавил он, полностью разрушено многоэтажное здание, которое использовали поддерживающие правительство Сирии иранские советники.

Ещё один обстрел Дамаска со стороны Израиля произошёл 2 января. В сирийском оборонном ведомстве тогда уточнили, что удары были нанесены о стороны Голанских высот. Атаке подвергся «ряд позиций в пригороде Дамаска», в результате причинён материальный ущерб.

Израиль захватил принадлежавшие Сирии Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент) принял закон о суверенитете Израиля над этой территорией. Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года признала аннексию недействительной.