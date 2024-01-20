Москва, 20 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Военнослужащим ремонтного подразделения Центрального военного округа вручили государственные и ведомственные награды. Об этом 20 января сообщили в Минобороны России.

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«За самоотверженность и успешное выполнение специальных задач военнослужащим ремонтного подразделения ЦВО вручили государственные и ведомственные награды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественная церемония прошла в одном из ремонтных цехов в тыловом районе зоны проведения спецоперации.

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Как передавало ИА Регнум, ранее замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды участникам спецоперации на Украине, находящимся на лечении в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Среди наград, которые вручил Евкуров, были «Золотая Звезда» Героя России, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова. Кроме того, замминистра наградил грамотами медиков госпиталя, отличившихся при выполнении задач СВО.

17 декабря стало известно о награждении бойцов разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Им вручили государственные награды на передовой под Артёмовском.

Минобороны 9 декабря сообщило, что высокие госнаграды за мужество и героизм за время спецоперации получили более 42 тыс. десантников. В том числе 55 получили звание Герой России, а 36 — орден Мужества.