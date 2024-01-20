Киров, 20 января, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Выброшенный проводницей из поезда кот по кличке Твикс погиб, сообщил 20 января хозяин животного Эдгар Гайфулин.

Кадр из видео

Ранее участники поисковой группы обнаружили тело животного рядом с посёлком Лихачи вблизи Кирова. Около тела были следы больших собак.

«Твикс был опознан, это наш кот», — написал Гайфулин в чате, созданном для поисков животного.

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Хозяева намерены обжаловать действия, приведшие к смерти животного, и обратиться для этого в прокуратуру и суд. Гайфулин также поблагодарил всех неравнодушных людей, которые помогли в поисках кота.

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент произошёл 11 января. Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове выбросила кота на 30-градусный мороз. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время следования поезда кот выбрался из переноски.

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители.

Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта, выбрав его за очень грустные глаза. В РЖД принесли извинения хозяевам животного, при этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Утром 20 января волонтёры сообщили, что кот погиб, его растерзали собаки.