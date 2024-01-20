Киев, 20 января, 2024, 13:46 — ИА Регнум. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным онлайн-карты, первыми тревогу объявили в Киеве, а также в Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях. После тревога распространилась на все регионы страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее на временно подконтрольной украинским властям части Херсонской области сообщили, что в результате взрывов был повреждён объект критической инфраструктуры. При этом не уточнялось, какой конкретно объект был повреждён.

О взрывах во временно подконтрольном ВСУ городе Херсоне сообщалось 19 января, в результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. По словам главы назначенной Киевом областной военной администрации Александра Прокудина, Херсон подвергается ударам, взрывы зафиксированы на объектах критической инфраструктуры.

В Николаевской области 18 января также сообщили о взрывах.