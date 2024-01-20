Москва, 20 января, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Московская Госавтоинспекция (ГИБДД) не собирается проводить тотальный сбор биометрических данных граждан. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк 20 января в Telegram-канале.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Волк напомнила о том, что ранее глава ГИБДД Москвы Александр Быков написал в одном из научных журналов статью, в которой он рассказал о прогрессивных технологиях, которые могут быть внедрены в России для снижения смертности и травматизма на дорогах, в том числе «умные светофоры», распознающие лица пешеходов по биометрическим данным.

«Некоторые специалисты в области дорожной безопасности, не очень внимательно прочитав статью, решили, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. Это не так. Следует различать законодательные инициативы ведомства, оформленные в установленном порядке, и идеи, выносимые на обсуждение научной общественности», — написала Волк.

Представитель МВД добавила, что подобные практики могут быть внедрены только после изменения законов РФ, а предложение руководителя столичного ГИБДД носит «исключительно характер научной дискуссии».

Как передавало ИА Регнум, в начале января Быков написал в своей статье, что прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, который будет фиксировать нарушение правил пешеходами, протестировали на Бережковской набережной в Москве.

Он пояснил, что фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора.

В качестве примеров в статье приводятся случаи проезда по пешеходному переходу на электросамокатах, в том числе с пассажиром.

Быков отметил, что можно обеспечить эффективное применение автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности, но для этого потребуются биометрические данные всех граждан. В таком случае предоставление этих данных из права превратится в обязанность, а это значит, что потребуется пересмотреть законодательство об административных правонарушениях и персональных данных.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Документом установлен запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от её сдачи.

При этом ещё в 2020 году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице компьютерные технологии будут применяться для отслеживания перемещения граждан. В условиях распространения коронавируса камеры видеонаблюдения, оснащённые системой распознавания лиц, стали частью системы контроля.

По мнению IT-предпринимателя, эксперта в области разработки программного обеспечения Игоря Ашманова, в России следует осторожно относиться к сбору и хранению биометрических данных граждан, поскольку в случае кражи такой информации последствия могут быть весьма опасными.