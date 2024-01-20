Севастополь, 20 января, 2024, 13:36 — ИА Регнум. В Севастополе произошёл сход грунта при подъёме дороги к памятнику Матросу Кошке. Об этом 20 января сообщает пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в Telegram-канале.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя

«При подъёме к памятнику Матросу Кошке со стороны автовокзала произошёл сход грунта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате движение транспортных средств затруднено.

«Также ограничено движение троллейбусов и возможны сбои в расписании движения маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны», — сообщили в пресс-службе.

Жителей города попросили учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 ноября 2023 года в Севастополе сообщили об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. На месте временно ограничивали движение транспорта. Позже движение было возобновлено. Дорожники завершили уборку обломков рухнувшей подпорной стены и грунта с проезжей части. Общественный транспорт работает в штатном режиме.