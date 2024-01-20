Черкесск, 20 января, 2024, 13:25 — ИА Регнум. На свадьбе в Карачаево-Черкесии один из гостей устроил стрельбу и случайно попал в семилетнюю девочку. Об этом 20 января сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В отдел МВД по Усть-Джегутинскому району из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлена семилетняя жительница села Важное с огнестрельным ранением плеча. После оказания медицинской помощи отпущена домой», — говорится в заявлении.

Установлено, что 24-летний житель Ростова-на-Дону, находясь на свадьбе друга, несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета, принадлежащего ему на законных основаниях. Одна из пуль рикошетом случайно попала в ребёнка.

С места происшествия изъяты две гильзы, пистолет и 14 патронов. В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.

Как сообщало ИА Регнум, посетитель московского кафе после танцев достал пистолет и начал стрелять. В третьем часу ночи он пошёл на танцпол, но потом сел у столика, достал пистолет и стал им размахивать. Другие гости пытались его успокоить, но он нажал на курок. Спустя некоторое время у молодого человека забрали пистолет и вызвали полицию. Никто не пострадал. Затем выяснилось, что стрелявший сам ранен — на его шее обнаружили резаную рану. Пострадавшего госпитализировали.