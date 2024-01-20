Бердянск, Запорожская область, 20 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области сотрудники правоохранительных органов выявили деятельность польско-украинского центра, который до начала специальной военной операции занимался антироссийской пропагандой, сообщили журналистам в правоохранительных службах региона.

Кадр из видео

«Правоохранителями Бердянска обнаружен польско-украинский центр, осуществлявший антироссийскую деятельность на территории города до начала СВО. Информация была получена от жительницы города, которая сообщила правоохранителям об обнаружении запрещённой символики «Правого сектора» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ред.), спрятанной в стенах учреждения», — рассказал собеседник журналистов.

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Польское так называемое просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова вместе с представителями нацистских формирований «Азов» и «Правый сектор» (террористические организации, запрещены на территории РФ) проводили мероприятия по русофобской идеологической обработке граждан, в том числе несовершеннолетних, а одновременно с этим занимались растлением несовершеннолетних и проводили занятия по тактической медицине, рассказал источник.

После начала специальной военной операции руководители пропагандистского центра сумели выехать в Польшу и продолжают вести свою деятельность уже оттуда, в режиме онлайн, при поддержке спецслужб этой страны и Украины, добавили правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года на заседании Российского организационного комитета «Победа» президент Владимир Путин заявил, что России для противостояния пропаганде нацизма необходимо создать Национальный центр исторической памяти. В Европе многие хотят переписать итоги Второй мировой войны, историю стали использовать как оружие в идеологической борьбе, и России требуется инструмент защиты, отметил глава государства.

Противниками России являются «бандеровские нелюди», а не украинский народ, заявил президент на том же заседании. В 1945 году советский народ победил нацизм, но окончательно уничтожить эту идеологию и её последователей не удалось, и сегодня наблюдаются последствия в виде русофобии, антисемитизма, героизации нацистских преступников, в том числе бандеровцев, отметил Владимир Путин.