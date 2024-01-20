Севастополь, 20 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами. Об этом 20 января сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Громкие звуки в центре города — это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами», — отметил он, добавив, что тренировки продлятся в течение дня.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Черноморский флот проводил тренировку расчётов противоподводной диверсионной обороны.

В Минобороны РФ 5 января сообщили, что средства противовоздушной обороны России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

В Севастополе 17 января была объявлена воздушная тревога. 5 января в городе воздушную тревогу объявляли трижды. В тот же день дважды перекрывали движение по Крымскому мосту.