Лондон, 20 января, 2024, 13:14 — ИА Регнум. В Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть премьер-министра страны Уинстона Черчилля. Об этом сообщила глава аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул.

Уинстон Черчилль

«Вставные зубы Черчилля, пожалуй, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали», — приводит слова Пул The Guardian.

В частности, с ней он произнёс речь «Мы будем сражаться на пляжах» во время Второй мировой войны, добавляют авторы статьи. По предварительным данным, этот золотой протез будет стоить от 5 тыс. до 8 тыс. фунтов стерлингов, сообщается в материале.

Аукцион пройдет в Челтнеме 6 февраля, сообщает дату издание.

Для Черчилля зубные протезы изготавливали на заказ, чтобы помочь преодолеть шепелявость, которая развилась у него в детстве, говорится в материале. При этом он всегда носил с собой запасную пару, уточняет автор. Считается, что для него было изготовлено до четырех комплектов зубов, по крайней мере, один из них был похоронен вместе с ним, уточняется в тексте.

Как сообщало ИА Регнум, Борис Джонсон решил купить на аукционе копию двери с Даунинг-стрит из сериала «Корона». По данным западных СМИ, команда, которая занимается продажами, пошутила, что экс-премьер Великобритании так желает вернуться в здание № 10 на Даунинг-стрит, что покупает эту дверь для своего дома. Её стоимость колеблется от 20 тыс. до 30 тыс. фунтов стерлингов. Бывший политик сделал ставку по верхнему порогу.

Борис Джонсон считает одним из своих кумиров британского премьера Уинстона Черчилля. Он написал книгу «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю».