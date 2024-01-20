Лондон, 20 января, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В полиции Лондона появилось новое подразделение для борьбы с угрозами со стороны России, Китайской Народной Республики (КНР) и Ирана, сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на помощника главы британской полиции по специальным операциям Мэтта Джукса.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, необходимость создания подразделения была обусловлена увеличением на ведомство нагрузки, касающейся борьбы со шпионажем и вмешательством извне. Кроме того, в Лондоне опасаются «тройной опасности» со стороны якобы враждебных государств.

Джукс уточнил, что новая команда, которую он назвал расследовательской, будет работать совместно со спецслужбами.

Как предавало ИА Регнум, ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что население западных стран должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик посоветовал Бауэру «прикусить язык», назвав его речь агрессивным популизмом.

Президент России Владимир Путин отмечал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

В то же время, отмечал российский лидер, западные страны не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, констатировал президент.