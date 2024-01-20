Ливерпуль, Великобритания, 20 января, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пригласил Свена‑Йорана Эрикссона, у которого обнаружили рак, поработать в английском клубе в течение дня. Об этом 20 января сообщает The Mirror.

Fabrizio Corradetti/Global Look Press Свен‑Йоран Эрикссон

Ранее 75‑летний шведский специалист заявлял, что мечтал тренировать «Ливерпуль».

«Единственное, что я могу сказать, это то, что мы с радостью примем его здесь. Он может выполнять мою работу в течение дня, если захочет. Что касается нахождения на скамейке запасных, то это может быть немного сложнее», — сказал Клопп.

Он добавил, что хочет показать Эрикссону, как клуб развивался на протяжении многих лет.

«Он может приехать и провести здесь несколько замечательных часов, я уверен», — добавил Клопп.

Эрикссон родился в 1948 году. На протяжении карьеры он тренировал такие команды, как «Бенфика», «Рома», «Лацио», «Манчестер Сити», сборные Англии, Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин. В 2000 году его признали тренером года в чемпионате Италии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Эрикссон заявил, что болен раком в последней стадии и жить ему осталось около года. По его словам, у него нашли опухоль поджелудочной железы. Он узнал о диагнозе после того, как потерял сознание после пробежки. Врачи сообщили, что он перенёс инсульт, а рак неоперабелен.