Москва, 20 января, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение одобрить законопроект о расширении границ Арктической зоны, включив в него два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа — Берёзовский и Белоярский. Об этом сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие соответствующего документа позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны в целом.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Он подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для страны.

Глава государства поднял вопрос об арктической ипотеке. Путин призвал распространить эту программу на молодых врачей и педагогов страны. Российский лидер отметил, что было бы правильно распространить ипотеку и на участников спецоперации.