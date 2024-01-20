ВС России в ходе СВО испытали более 50 средств инженерных вооружений
Минобороны: ВС РФ испытали более 50 перспективных средств инженерных вооружений
Москва, 20 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В ходе спецоперации было испытано порядка 50 перспективных средств вооружения для инженерных войск, говорится на сайте Минобороны РФ.
«В ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали свою высокую эффективность. Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» успешно применялась на всех направлениях и подтвердила ранее выработанные подходы к её применению. Подтвердили свою эффективность понтонные парки, которые, несмотря на повреждения от средств поражения противника, сохраняли свою плавучесть», — сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что для повышения защищённости расчётов в понтонных автомобилях, буксирно-моторных катерах, а также землеройной технике было проведено бронирование кабин. В целом модернизацию прошли более 20 средств инженерного вооружения, уточнили в Минобороны.
Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что в минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов.
Министр добавил, что под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения.
На расширенном заседании Шойгу также заявил, что российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях.
В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что у российской армии есть всё необходимое, и Родина ждёт отдачи. Он добавил, что России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами.