Москва, 20 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В ходе спецоперации было испытано порядка 50 перспективных средств вооружения для инженерных войск, говорится на сайте Минобороны РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

«В ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали свою высокую эффективность. Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» успешно применялась на всех направлениях и подтвердила ранее выработанные подходы к её применению. Подтвердили свою эффективность понтонные парки, которые, несмотря на повреждения от средств поражения противника, сохраняли свою плавучесть», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что для повышения защищённости расчётов в понтонных автомобилях, буксирно-моторных катерах, а также землеройной технике было проведено бронирование кабин. В целом модернизацию прошли более 20 средств инженерного вооружения, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что в минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов.

Министр добавил, что под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения.

На расширенном заседании Шойгу также заявил, что российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что у российской армии есть всё необходимое, и Родина ждёт отдачи. Он добавил, что России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами.