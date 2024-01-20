Иркутск, 20 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после госпитализации с многочисленными травмами школьницы с участка Мейеровка в Заларинском районе Иркутской области. Об этом сообщает 20 января пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что 14-летняя девочка получила множественные телесные повреждения в результате происшествия в частном доме. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Накануне появились сообщения о взрыве в частном доме, который произошёл, когда школьница играла на смартфоне в онлайн-игру, и о том, что ей оторвало кисти рук. Отмечалось, что устройство в момент взрыва заряжалось от электросети.

В иркутском минздраве ранее сообщили журналистам, что девочку доставили санитарной авиацией в областную детскую больницу в Иркутске. Она получила множественные травмы и находится в тяжёлом состоянии.

В областной прокуратуре пока не подтвердили информацию о том, что в руках у девочки взорвался смартфон.

«Причины и условия произошедшего устанавливаются», — заявили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранители усомнились в том, что именно зарядное устройство для телефона взорвалось в руках у иркутской школьницы, так как её травмы слишком тяжёлые. В кухне, где произошёл хлопок, была уничтожена мебель и техника, выбиты стёкла. По информации близкого к расследованию источника, к делу подключились сотрудники ФСБ.