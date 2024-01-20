Нью-Дели, 20 января, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Около 600 солдат сухопутных войск Мьянмы пересекли границу Индии после того, как их лагеря захватили боевики этнической группировки «Армия Аракана», действующей в западном штате Ракхайн. Они укрылись в пограничном штате Мизорам, сообщили в его правительстве.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Люди бегут из Мьянмы в нашу страну в поисках убежища, и мы помогаем им по гуманитарным соображениям. Солдаты Мьянмы продолжают прибывать в поисках убежища, и раньше мы отправляли их обратно по воздуху. Около 450 военнослужащих были отправлены обратно», — цитируют главного министра Мизорама Лалдухома NDTV.

В материале говорится, что власти штата Мизорам обратились к центральному правительству и министру внутренних дел Индии Амиту Шаху с просьбой о быстрой репатриации военнослужащих армии Мьянмы.

Генералам Мьянмы предстоит самое большое испытание с тех пор, как они захватили власть в результате переворота 2021 года, считают авторы материала. Это произошло после того, как в конце октября три силы этнических меньшинств начали скоординированное наступление, захватив некоторые города и военные посты и вынудив солдат бежать, поясняет издание.

Как сообщало ИА Регнум, в Мьянме прошла антитеррористическая тренировка стран АСЕАН и партнёров, в число которых входит Россия по формату «СМОА плюс». В них участвовали военные РФ, Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин.