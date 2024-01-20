Киров, 20 января, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Кот Твикс, которого выбросили из поезда на мороз в Кирове, погиб из-за собак, сообщила 19 января «Газете.Ru» волонтёр Ольга Кудряшова, занимавшаяся поисками животного.

Кадр из видео

«Да, он погиб сегодня рано утром. От собак. К сожалению, мы не успели», — сказала она.

По данным РЕН ТВ, житель Кировской области Дмитрий, который обнаружил мёртвого кота, заявил, что Твикса могли растерзать на улице собаки. Он рассказал, что около восьми часов утра ехал по железнодорожному переезду в районе деревни Лихачи и увидел в снегу тело кота. Мужчина сразу вспомнил про историю с Твиксом и решил вернуться. Лежащий в снегу кот был мёртв.

«Переезд от Кирова совсем недалеко. Собачьих следов много, следы большие, от большой собаки. Он ещё даже не окоченел. Это произошло где-то даже ночью или утром, сегодня, 20 января», — рассказал Дмитрий, который нашёл кота.

Его тело поместили в коробку и передали волонтёру Кудряшовой. Теперь они ждут хозяина Твикса, чтобы он опознал тело.

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Как передавало ИА Регнум, 11 января кота Твикса, которого вёз по билету отец владельца, проводница выбросила из поезда на 30-градусный мороз. Это произошло во время остановки в Кирове, поезд следовал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях, за возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей.

Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта. Его выбрали за очень грустные глаза. В РЖД принесли извинения владельцам в связи с потерей кота. При этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции.

Утром 20 января занимавшаяся поисками волонтёр информировала, что выброшенный из поезда кот Твикс погиб.