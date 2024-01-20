Москва, 20 января, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад скорректировал лозунг о «стратегическом поражении» России, осознав его безуспешность. Об этом 20 января она написала в Telegram-канале.

«Запад скорректировал лозунг «Нанесём России стратегическое поражения». Теперь их девиз звучит «Не дадим России победить», — сообщила она.

По её мнению, западные пиарщики сейчас работают над тем, как, учитывая неотвратимую реальность, сформулировать стратегию следующего этапа. Дипломат предложила подписчикам помочь подобрать варианты. Одним из предложенных вариантов стал «Не дадим России». Дипломат попросила пользователей писать ещё.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что нельзя дать победить России в конфликте на Украине.

Макрон сообщил журналистам, что собирается отправиться в Киев, где намерен согласовать новые поставки вооружений ВСУ. По словам французского лидера, он обсудит с киевскими властями «поставки 40 ракет SCALP и сотни бомб». Также Макрон заверил, что Франция продолжит оказывать военную помощь украинской армии, включая и обучение военных ВСУ.

Захарова отметила, что победа России не зависит от «позволения» президента Франции Эммануэля Макрона или кого-то ещё.