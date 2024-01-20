Москва, 20 января, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Россия поддерживает участников Движения неприсоединения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участников и гостей XIX встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Владимир Путин

Российский лидер отметил, что Движение по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене, объединяет в своих рядах более половины стран планеты и играет важную роль в процессах построения более справедливой системы международных отношений.

«Россия последовательно поддерживает участников Движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россию и страны Движения объединяет неприятие двойных стандартов, неоколониалистских амбиций, а также силового давления, диктата и шантажа как средств достижения целей.

Президент добавил, что дальнейшее расширение взаимодействия между Россией и Движением неприсоединения будет способствовать решению многих актуальных вопросов, упрочению стабильности и безопасности в мире.

Движение неприсоединения было создано в 1961 году на принципах неучастия в военных блоках и в целях отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации Холодной войны. В него входят более 120 стран. Мероприятия XIX саммита Движения проходят в столице Уганды Кампале 19–20 января.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Путин заявил, что мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Он отметил, что Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики: такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу Запада. По словам главы МИД, это начинают понимать и западные элиты, заговорившие о конце эпохи после Холодной войны. Также он отмечал, что мировое большинство не хочет жить под чью-либо диктовку, а желает существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую нужно укреплять.