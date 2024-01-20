Из горящего приюта для животных в Южно-Сахалинске спасли около 150 собак
Вице-мэр Южно-Сахалинска: из горящего приюта для животных спасли около 150 собак
Южно-Сахалинск, 20 января, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Порядка 100–150 собак удалось спасти из приюта «Пёс и кот» в Южно-Сахалинске, где произошёл пожар на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Ришма.
«По информации, которую мы получили от руководителя, около 100–150 собак спасли. Вроде бы большинство удалось выгнать из вольеров во время пожара. В большей степени пострадали кошки, их не успели вовремя вывести», — сказал вице-мэр города.
Местные СМИ сообщают, что десятки жителей приехали в приют, чтобы забрать на временное содержание животных.
Как передавало ИА Регнум, ранее спасатели локализовали пожар в приюте. Отмечалось, что к ликвидации возгорания привлекли 24 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.
По данным городской мэрии, пожар возник в северном ряду вольеров.