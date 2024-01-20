Южно-Сахалинск, 20 января, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Порядка 100–150 собак удалось спасти из приюта «Пёс и кот» в Южно-Сахалинске, где произошёл пожар на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Ришма.

Кадр из видео

«По информации, которую мы получили от руководителя, около 100–150 собак спасли. Вроде бы большинство удалось выгнать из вольеров во время пожара. В большей степени пострадали кошки, их не успели вовремя вывести», — сказал вице-мэр города.

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Местные СМИ сообщают, что десятки жителей приехали в приют, чтобы забрать на временное содержание животных.

Как передавало ИА Регнум, ранее спасатели локализовали пожар в приюте. Отмечалось, что к ликвидации возгорания привлекли 24 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.

По данным городской мэрии, пожар возник в северном ряду вольеров.