Москва, 20 января, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В приёмную избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина с 9 января, дня начала работы штаба, поступило более 12 тыс. предложений и пожеланий со всей страны. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ Путина, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«На данный момент уже более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приёмные избирательного штаба Путина», — рассказал Машков.

Как сообщало ИА Регнум, в поддержку самовыдвиженца Путина уже отдали подписи 2,5 млн граждан страны из всех субъектов России, включая новые регионы, при обязательной норме в 300 тыс. подписей. Владимир Машков допустил, что число подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина может достигнуть порядка 3 млн.

17 января Владимир Путин встретился с сопредседателями штаба и волонтёрами и поблагодарил за работу сотрудников штаба, особенно отметив волонтёров из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Эксперт Алексей Мартынов в беседе с ИА Регнум объяснил рекордное количество подписей за кандидата Путина сильной консолидацией российского общества в условиях важного и непростого для страны времени.