Киев, 20 января, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что возможность отправки на Украину военных из других государств пока не обсуждается. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Мы согласимся на любую помощь, но пока такие переговоры не ведутся», — заявил он, отвечая на вопрос о том, согласится ли Киев, если соседние государства предложат отправить на Украину военнослужащих.

Как указал Подоляк, он хотел бы, чтобы подобные сценарии были. При этом он заявил, что в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием.

«Обсуждаются оружие и санкции с целью изоляции России — содержательно, дипломатично, но это пока не привело к результатам», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с украинскими военнослужащими на фронте заявил, что ВСУ находятся в патовой ситуации, поскольку украинские бойцы изнеможены, а снарядов недостаточно для отражения атак ВС России. Журналист добавил, что отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в безвыходное положение. Журналист также признал, что ВС России постоянно продвигаются вперёд.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен подтвердил, что ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин заявил 1 января, что ситуация в зоне проведения спецоперации меняется, противник сдувается. Он подчеркнул, что изменения заметны даже при том, что весь так называемый цивилизованный Запад борется с Россией.

В октябре 2023 года российский лидер заявил, что контрнаступление ВСУ не просто буксует, а провалилось полностью, хотя Киев и продолжает готовить новые наступательные операции на отдельных участках фронта.

Он также подчёркивал, что власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это произошло, например, в Крынках. Так ведут себя временщики, отметил он.