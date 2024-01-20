Циолковский, Амурская область, 20 января, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Из вагона поезда похитили системные блоки, мониторы и другую компьютерную технику, предназначенную для использования на космодроме «Восточный», сообщает Telegram-канал «112».

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Вагон с компьютерной техникой отправили из Омска 16 декабря, говорится в сообщении. Под Новый год он прибыл на космодром, но его сразу не разгрузили, утверждается в материале.

«Понятно, что первые восемь дней января всем было не до него, вагон стоял на путях, ожидая разгрузки. Когда сотрудники всё же приступили к работе, выяснилось, что реальное количество техники сильно уступает ожидаемому», — передаёт канал.

Ущерб составил более 250 тысяч рублей, уточняется в тексте материала. Возбуждено уголовное дело по факту хищения техники на космодроме «Восточный», передаёт канал.

Как сообщало ИА Регнум, во время строительства космодрома «Восточный» в Амурской области похитили более 11 млрд рублей. По факту хищения возбудили более 120 уголовных дел и осудили десятки человек.

Замоскворецкий районный суд города Москвы 30 октября 2023 года приговорил к пяти годам колонии двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома «Восточный». Суд назначил гендиректору ООО «Респект-СМ» Алику Алексаняну и гендиректору ООО «БАВАЛЬ» Баграту Мирзояну наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.