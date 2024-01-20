Улан-Удэ, 20 января, 2024, 11:15 — ИА Регнум. В Бурятии местные жители спасли застрявшую по шею в сугробе лошадь. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

Кадр из видео

Как указано в комментарии к видео, 19 января в верховьях реки Синца в населённом пункте Шара-Тала местные жители вытащили из сугроба лошадь. Отмечается, что на этой территории ветрено, наметает большие сугробы.

На кадрах видно, как лошадь по шею увязла в сугробе. Местные жители лопатами убрали снег, тем самым вызволив животное из снежного плена.

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Как передавало ИА Регнум, в начале января на трассе «Уссури» в Бикинском районе Хабаровского края нашли истощённую тигрицу. Её доставили к специалистам, но те спасти животное не смогли. Внешних ранений и переломов у тигрицы не было.

Жители Хабаровского края выбрали имя тигрёнку, которого в ноябре 2023 года спасли с трассы под Амурском. Травмированного тигрёнка нашли в ноябре на Комсомольской трассе неподалёку от села Вознесенское в Амурском районе. Ветеринары выявили у него переломы двух лап и провели операцию. Тигра, которому сейчас около полугода, после прохождения реабилитации передадут в один из зоосадов, так как в дикой природе он жить не сможет, добавил губернатор.

В Орле сотрудники МЧС при помощи детской «ватрушки» спасли провалившуюся под лёд собаку. Собака провалилась под лёд, когда её выгуливала хозяйка. Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили, что лёд слишком тонкий. Они попросили «ватрушку» у катавшихся неподалёку детей и на ней добрались до животного.