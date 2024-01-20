Москва, 20 января, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании происшествия на горнолыжном курорте в Дмитровском районе Московской области, сообщили 20 января в пресс-службе ведомства.

Евгений Одиноков/РИА Новости

По данным следствия, 19 января на горнолыжном курорте в деревне Степаново произошла авария механизма подъёмника. Предварительно, причиной явилась поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъёмника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Глава СК России поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Как передавало ИА Регнум, в прокуратуре Московской области ранее сообщили, что организовали проверку по факту остановки подъёмника на горнолыжном курорте «Степаново». По предварительным данным, остановка произошла из-за недостаточного натяжения троса, причиной которого, в свою очередь, стала поломка поворотного колеса, отметили в надзорном ведомстве. В результате происшествия пострадали три человека.

Все посетители были оперативно эвакуированы с места ЧП, пострадавшим оказывается необходимая помощь, а сотрудники прокуратуры проведут проверку, дав оценку соблюдению требований законодательства о порядке эксплуатации подъёмника, добавили в ведомстве.