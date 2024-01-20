Киров, 20 января, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Выброшенный из поезда кот Твикс, которого больше недели искали в Кирове, погиб, сообщила волонтёр Ольга Кудряшова 20 января РЕН ТВ.

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«Мне только что привезли мёртвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — рассказала Кудряшова, принимавшая участие в поисках.

В соцсетях волонтёры сообщили, что нашли мёртвого кота в снегу недалеко от железной дороги. Хозяин кота Эдгар Гайфуллин пока не комментировал эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января кота Твикса, которого вёз по билету отец владельца, проводница выбросила из поезда на 30-градусный мороз. Это произошло во время остановки в Кирове, поезд следовал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях, за возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей.

Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта. Его выбрали за очень грустные глаза. В РЖД принесли извинения владельцам в связи с потерей кота. При этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции.