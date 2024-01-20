Москва, 20 января, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Датские компании, которые продолжают работать в России, не собираются уходить с российского рынка. Об этом заявил посол РФ в королевстве Владимир Барбин.

Антон Денисов/РИА Новости

Он отметил, что правительство Дании пытается вынудить бизнес уйти с рынка РФ.

«Именно в этих целях Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения. Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Он уточнил, что датские предприятия рассматривают российский рынок как перспективный и прибыльный.

Как передавало ИА Регнум, договор об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекратил действие с 1 января 2024 года. Он был подписан в феврале 1996 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития.

Он также отмечал, что расчёт западных компаний на то, что с их уходом российская экономика рухнет, не оправдался. По словам российского лидера, участники экономической деятельности в России подросли и окрепли, наработали связи во всём мире, у них появился свой уровень культуры. Они легко и просто заменили тех, кто покинул РФ. Путин добавил, что в России растёт производство в сегменте малого и среднего бизнеса. Отечественные товары сразу заполнили ниши на рынке.