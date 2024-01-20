Южно-Сахалинск, 20 января, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Спасатели локализовали пожар в приюте для бездомных животных в Южно-Сахалинске, сообщили 20 января в МЧС РФ.

Кадр из видео

«Возгорание произошло в Южно-Сахалинске. Огонь охватил 800 квадратных метров», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что питомцев приюта эвакуировали. На месте работают 24 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.

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По данным городской мэрии, горит северный ряд вольеров, оттуда удалось эвакуировать примерно 200 собак и 300 кошек.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 января в Махачкале на улице Газопроводной возник пожар в частном жилом доме из-за утечки газа. В результате происшествия погиб ребёнок, всего пострадали пять человек. Родителей и двоих детей доставили в крайне тяжёлом состоянии в Ожоговый центр РКБ.

Позже в больнице скончались пострадавшие в результате взрыва газа в Махачкале мальчик двух с половиной лет с ожогами практически 100% поверхности тела и девочка.