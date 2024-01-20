Мадрид, 20 января, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис». Об этом написал испанский журналист Анхель Гарсия в соцсети X (бывшая Twitter).

Stupnikov Alexander/Global Look Press Гильермо Абаскаль

По его информации, нынешний главный тренер московского «Спартака» является наиболее предпочтительной кандидатурой на смену главному тренеру испанского «Кадиса» Серхио Гонсалеса.

Абаскаль является главным тренером «Спартака» с июня 2022 года. Под его руководством команда заняла третье место в Российской премьер-лиге в сезоне 2022/23. Сейчас «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице с 30 очками после 18 туров.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор клуба Олег Малышев заявил, что Абаскаль продолжает работу, а перед ним поставлена задача исправить ситуацию по улучшению места команды в турнирной таблице в оставшейся части сезона.