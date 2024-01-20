Токио, 20 января, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Успешная посадка на Луну исследовательского модуля SLIM стала чрезвычайно радостной для Японии новостью, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в социальной сети X.

JAXA/Global Look Press

«Несмотря на сообщения о том, что солнечные панели не вырабатывают энергию и необходимо проведение детального анализа, я считаю, что это чрезвычайно радостные новости, что посадка на Луну состоялась», — написал Кисида.

Он выразил поддержку всем, кто причастен к отправке модуля на Луну, и отметил, что высоко оценивает их усилия.

О мягкой посадке модуля SLIM в кратере Сиоли на видимой поверхности Луны ранее сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA). Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, которая посадила на Луне свой аппарат.

Как сообщало ИА Регнум, японский исследовательский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) смог передать данные на Землю, однако у него возникли проблемы с генерацией солнечной энергии. В JAXA отметили, что имеющегося заряда батарей хватит на несколько часов, но не исключено, что в дальнейшем выработка энергии всё же начнётся.

Аппарат был отправлен на Луну с целью отработки технологии высокоточной посадки в пределах 100 метров от запланированной точки. В дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.