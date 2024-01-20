В Китае восемь человек погибли при взрыве пылевоздушной смеси на фабрике
Пекин, 20 января, 2024, 10:11 — ИА Регнум. На востоке Китая восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике. Об этом 20 января сообщило Центральное телевидение Китая.
Li Jianan/Global Look Press
Взрыв произошёл рано утром 20 января в производственном цеху компании Shenrong Metal Technology Limited в провинции Цзянсу.
Отмечается, что погибли восемь человек, ещё восемь получили лёгкие травмы. В настоящее время ведётся расследование причин происшествия.
Как сообщало ИА Регнум, 12 января в китайской провинции Хэнань после аварии на шахте восемь человек погибли и ещё восемь пропали без вести. Остальные рабочие, находившиеся в шахте, спаслись. Силовики задержали руководителя шахты, выясняются причины и обстоятельства случившегося.