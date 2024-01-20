Херсон, 20 января, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Во временно подконтрольной украинским властям части Херсонской области в результате взрывов был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом он не уточнил, какой конкретно объект был повреждён.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Прокудин сообщил, что во временно подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры. По его словам, Херсон подвергается ударам, взрывы зафиксированы на объектах критической инфраструктуры.

Власти Харькова и подконтрольного Киеву города Херсона сообщили 8 января о повреждении важных объектов. По словам главы назначенной Киевом военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александра Прокудина, в городе получили повреждения территория завода и объект критической инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов 8 января сообщил, что в городе в результате взрывов пострадали промышленные объекты. На одном из них вспыхнул пожар.