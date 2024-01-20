Москва, 20 января, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, ряд соответствующих предложений представил на заседании правительства страны туркменский вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов. Об этом пишет 20 января русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов

Предложено, в частности, провести в Ашхабаде международную конференцию «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности и доверия в регионе ОБСЕ» с участием постоянных представителей стран — членов организации. Мероприятие, намеченное на первую половину года, нацелено на раскрытие важной роли нейтрального статуса Туркмении в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, Мередов предложил в марте организовать визит в Ашхабад генерального секретаря ОБСЕ. Это позволит, считают в МИД, развить связи республики с организацией.

Перспективными считает Мередов и активизацию участия Туркмении в работе по борьбе с терроризмом в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также наращивание партнёрства с Комитетом по борьбе с терроризмом при этой ассамблее. В апреле предлагается организовать визит в страну вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ и руководителя вышеназванного комитета.

В мае МИД предлагает провести в Ашхабаде региональную встречу Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с целью укрепления двустороннего взаимодействия.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов одобрил предложения, отметив важность дальнейшего упрочения партнёрства с ОБСЕ во всех сферах, говорится в материале.

Бердымухамедов в октябре 2023 года в ходе встречи с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, председательствующим в ОБСЕ, подтвердил готовность расширять плодотворное сотрудничество с организацией для обеспечения мира и устойчивого развития в регионе и мире.