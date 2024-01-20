Москва, 20 января, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Инженерные войска Вооружённых сил России с начала 2024 года обезвредил около 800 взрывоопасных предметов на территории ДНР, сообщили 20 января в Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Отмечается, что сводный отряд разминирования инженерных войск ВС РФ продолжает ежедневно выполнять задачи на границе ДНР и Запорожской области.

«С начала года команда саперов обезвредила уже около 800 взрывоопасных предметов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там добавили, что сапёры прочесывают местность, которую заминировали отступающие подразделения ВСУ. Опасные снаряды и мины-ловушки сапёры стараются обезвредить на месте, если это невозможно, то взрывоопасные предметы вывозят на специальные полигоны, где происходит их уничтожение.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский сапёр первого армейского корпуса с позывным Тихий заявил, что плотность установленных ВСУ мин на квадратный метр на части территорий Донецкой Народной Республики зашкаливает.

По словам сапёра, при выходе из ДНР украинские боевики оставляли после себя огромное количество мин. Подрывникам приходилось работать по всей территории республики. Попадаются участки, где количество мин на 1 кв. метр зашкаливает, людям в такие места лучше не попадать, сказал боец.