Луганск, 20 января, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили ударный дрон самолётного типа в небе над ЛНР. Об этом сообщил представитель казачьего отряда сотник Андрей Касеев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что силы РЭБ Минобороны России в одном из районов ЛНР подавили украинский боевой летательный аппарат.

«Данный летательный аппарат был обнаружен и передан соответствующим органам», — приводит «РИА Новости» слова Касеева, который участвовал в поисках перехваченного дрона.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии обезвредили дрон.

Отмечается, что в БПЛА были обнаружены платы иностранного производства, указанный аппарат был разработан иностранными предприятиями. Фрагменты дрона передадут экспертам для изучения, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ 19 января сообщили, что авиация и средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили 274 беспилотника.

Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа 17 января были подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений. На место выехали оперативные и экстренные службы реагирования.