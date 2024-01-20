Балтимор, США, 20 января, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибло в результате стрельбы в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), передаёт Fox News со ссылкой на полицию города.

Michael Jordan/Global Look Press

Отмечается, что полицейские выехали по вызову после сообщения о стрельбе. По прибытии на место происшествия они обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Ещё один мужчина был госпитализирован с ранением.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемого, ведётся расследование.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года обозреватели The Washington Post сообщили, что число случаев массовой стрельбы в США (в результате которых погибло четыре и более человек) с начала года достигло 38. Это рекордный показатель за всё время ведения статистики с 2006 года.

За последние пять лет в США зарегистрировали около 1050 происшествий с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно превышает статистику за другие аналогичные периоды за прошедшие 50 лет, отмечалось в отчете профильного исследовательского проекта K-12 School Shooting Database.