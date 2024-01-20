Москва, 20 января, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Боец штурмового подразделения с позывным Куба, мобилизованный из Якутии, рассказал «РИА Новости», как одолел в рукопашной схватке на донецком направлении киевских боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В середине декабря 2023 года во время штурмового выхода он в одиночку пошёл проверить дом. Оказалось, что в нём прятались три националиста.

По словам бойца, им численный перевес не помог. Первого штурмовик обратил в бегство, второго ликвидировал в процессе боя на кулаках, а третьего взял в плен.

Как рассказал Куба, в момент, когда он зашёл в дом, один стоял и готовился на него броситься.

«Мы с ним автоматами пострелялись, он убежал», — пояснил якутский боец.

В доме было темно, и он не сразу увидел ещё двоих боевиков. Пока Куба доставал фонарик, один из них схватил его за ноги, завязалась борьба.

«Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. Бой на рукопашку пошёл, кто быстрее. Повалил я его, за голову держал, потом нож достал и ликвидировал», — рассказал военный.

Третий украинец сдался, даже не пытаясь помочь своему сослуживцу.

По признанию мужчины, он не готовился к рукопашным схваткам, а нож купил, чтобы открывать консервы.

«В бою мне помогли подготовка морского пехотинца на срочной службе и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай», — сказал Куба, добавив, что на войне нужно быть ко всему подготовленным.

Как сообщало ИА Регнум, Ярославские десантники штурмом захватили опорный пункт украинских боевиков к северо-западу от Артёмовска. Российские военные скрытно и незаметно атаковали опорный пункт противника с разных сторон.

Один из российских командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса заявил, что боевики ВСУ стараются избегать стрелковых боёв у Артёмовска и часто отступают либо сдаются в плен. Как правило, при возникновении боевых столкновений украинцы понимают свою безысходность, добавил военный.

В Минобороны РФ 19 января сообщили об уничтожении за неделю 1880 украинских боевиков на донецком направлении. Бои шли в районе Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. ВСУ также потеряли 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.