Киев, 20 января, 2024, 07:32 — ИА Регнум. На Украине политическая ситуация по сравнению с тем, что было до Нового года кардинально изменилась, в ближайший месяц не исключено множество скандалов, предсказал в интервью YouTube-каналу Politeka киевский политолог Андрей Золотарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Впереди нас ждут большие политические потрясения. И дай Бог, чтобы они не совпали с потрясениями на фронте. <…> Если все события совместятся, может случиться фатальный для страны «идеальный шторм», — спрогнозировал эксперт.

Он обратил внимание на рассмотрение скандального правительственного законопроекта о мобилизации в Верховной раде, документ в итоге отправили на доработку. В «ближайшие месяц-полтора» на Украине будут нарастать политические дебаты с доминированием критики в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, добавил Золотарёв.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти «попали в ловушку», которую пытались поставить главкому ВСУ Валерию Залужному, стремясь сделать его ответственным за мобилизацию, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО в Киеве по подозрению в государственной измене. Он назвал провальным новый законопроект об ужесточении мобилизации, принятый украинским руководством. По его мнению, жёсткая мобилизация необходима Киеву, чтобы побудить США и Евросоюз увеличить объёмы финансовой и военной помощи, однако союзники могут и не пойти на это, если не увидят усиления ВСУ путём мобилизации, далеко не все украинские граждане готовы идти воевать.

Наступивший 2024 год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы киевского режима, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Так эксперт прокомментировал новогоднее поздравление политика, в котором он утверждал, что каждому жителю Украины придётся сделать выбор между статусом беженца и исполнением воинского долга перед Киевом.