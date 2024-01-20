Наступивший 696-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами российских военных, которые поразили несколькими советскими крылатыми противокорабельными ракетами П-35Б комплексы противовоздушной обороны ВСУ в Одессе.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам источника «РИА Новости», несмотря на то, что производство П-35 давно прекратилось, модернизация боеприпасам не потребовалось. Во время длительного хранения арсенал неоднократно проверялся, после чего продлевались сроки эксплуатации. Как итог — ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов в зоне СВО.

Тем временем ярославские десантники скрытно и незаметно захватили опорный пункт украинских боевиков к северо-западу от Артёмовска. Украинский опорник удалось обнаружить с помощью беспилотника.

На купянском направлении расчёт 152-мм САУ «Мста-С» группировки войск «Запад», задействовав высокоточные боеприпасы «Краснополь», уничтожил два танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, после выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию.

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