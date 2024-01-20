Рим, 20 января, 2024, 06:05 — ИА Регнум. В Италии Верховный кассационный суд вынес решение о том, что приветствие с поднятой вверх рукой не является преступлением, если оно не «несёт опасности возродить фашистскую партию». Об этом написала газета il Fatto Quotidiano.

Флаг Италии

В суде повторно рассматривалось дело 2016 года, когда восемь ультраправых активистов использовали фашистское приветствие на демонстрации. Их осудили, но они подали апелляцию.

Автор отметил, что приветствие, приравненное к манифестациям фашистской партии, оскорблением индивидуальных чувств считается преступлением и наказывается на срок до трёх лет заключения.

В итоге суд постановил, что использование приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях не является угрозой и не влечёт наказания.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве суд арестовал на пять суток студента факультета истории, политологии и права областного государственного университета, археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики.

Минюст признал нацистскими четыре организации украинского происхождения и запретил демонстрировать их атрибутику и символику.

Основанием для запрета стала 6-я статья закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Ответственность прописана в Кодексе об административных правонарушениях. За пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики этих организаций полагается штраф 1–2 тыс. рублей (альтернатива — административный арест до 15 суток).

Должностные лица облагаются штрафом на сумму 1–4 тыс. рублей, юрлица — штрафом в 10–50 тыс. рублей.

За приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!», а также эмблему в виде золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, полагается наказание.