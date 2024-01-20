Вашингтон, 20 января, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Ядерный арсенал США устарел и требует больших денежных вливаний. Об этом 19 января говорится в статье для The Wall Street Journal за авторством председателя комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Роджера Уикера и сенатора Дебры Фишер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Ядерное оружие Америки опасно устарело», — отметили эксперты.

По их мнению, безопасность США зависит от финансирования и своевременного размещения межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Американское правительство в лице Конгресса и Белого дома должно действовать быстро для разрешения проблем и предотвращения новых угроз.

В публикации Уикер и Фишер признали возможности России управлять «крупнейшими в мире ядерными силами», в том числе почти не ограниченными по дальности межконтинентальными баллистическими ракетами.

Подчёркивается, что РФ имеет над США преимущество десять к одному в тактическом ядерном оружии малой дальности, межконтинентальных ядерных торпедах и крылатых ракетах.

Эксперты добавили, что в Вашингтоне имели широкие возможности поощрения инноваций, требования выполнения программ и расширения внутреннего промышленного потенциала. Отказ от межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel невозможен, безопасность США зависима от модернизированных и полностью действующих возможностей ядерного сдерживания, указали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным из-за ядерного оружия. По словам Трампа, с «людьми, у которых есть мощное ядерное оружие», следует поддерживать нормальные отношения.

В Минобороны РФ отметили важность поддержания боеготовности ядерной триады на самом высоком уровне для обеспечения мирового стратегического баланса. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, российская армия продолжит получать современное вооружение, среди которого окажутся образцы с технологиями искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах. Эти решения позволят нарастить боевые возможности ВС РФ, обеспечить сдерживание агрессии против России и её союзников, добавил Шойгу.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов подчеркнул, что Москва вынуждена учитывать ядерный арсенал Вашингтона, Парижа и Лондона, который они могут применить против российской стороны на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение.