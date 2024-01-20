Штат Нью-Йорк, США, 20 января, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин может уже в этом году сломить единство Запада. Так считает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Автор вспомнил, что многие западные лидеры после начала спецоперации на Украине были уверены, что после года конфликта у Путина «останется ослабленная и униженная нация».

На данный момент, вступая в третий год, у президента России «есть шанс нарушить солидарность Запада». Россия не только не сломалась, но и нарастила потенциал практически во всём, написал журналист.

«Политики Запада просчитались, и после конфронтации России и Украины им остаётся только мрачное наследие», — заключил Брэндс.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. Спецоперация в целом проходит удовлетворительно, ситуация в зоне проведения СВО меняется, а противник «сдувается», сказал президент.

26 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ. Он отметил, что этому способствовали эффективная оборона ВС РФ, высокая боеспособность её подразделений и надёжность военной техники, но в первую очередь — умелые действия российских военных и их самоотверженность.

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 79% граждан страны, его деятельность положительно оценили 81% россиян. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).