Москва, 20 января, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоду (Джумабоя) за оскорбления в сторону девушек славянской внешности, которые он высказывал в публикуемых постановочных видео. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Салмон Раджабзода в суде

Ранее блогеру удалось избежать меры пресечения, суд отпустил его из зала заседаний. Но Мосгорсуд отменил постановление и направил ходатайство следователя на новое рассмотрение.

Джумабоя задержали 7 января. В отношении него СК завёл уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В публикуемых в соцсетях видео блогер высмеивал девушек со славянской внешностью. В одном из таких роликов говорилось, что «скоро все русские девушки будут наши».

Как сообщало ИА Регнум, в мае на Петербургском международном юридическом форуме вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила законодательно закрепить понятие «русофобия». Также она предложила ввести уголовное наказание за это. Эту позицию поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект Яровой о введении уголовной ответственности за русофобию при условии его доработки с учётом указанных замечаний.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что русофобия является одним из векторов борьбы с Россией. Глава государства отметил, что в мире это тоже есть. В России необходимо делать всё для того, чтобы ничего подобного не возникало, пресекать на корню любые попытки раскачать общество изнутри, сказал Путин.