Киев, 20 января, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Новейшие дроны ВС России крайне опасны для Киева, заявила во время дискуссии на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Сейчас российские инженеры находятся на грани определённого технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение. Если перспективные дроны России будут запущены в серию, это для нас является вызовом», — сказала она.

Берлинская посетовала, что новые системы наведения и навигации российских беспилотников наиболее опасны для ВСУ. Их разработчики стремятся минимизировать роль оператора за счёт автоматического захвата целей. Новые российские дроны сделают традиционные средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными, признала эксперт аэроразведки.

Как передавало ИА Регнум, на январском форуме в швейцарском Давосе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что причиной провала контрнаступления ВСУ стало масштабное использование разведывательных дронов, подключенных к ударным. По его словам, как только украинские военные выдвигались из своих позиций, их сразу обнаруживал разведывательный беспилотник, затем сообщение поступало ударному дрону, который совершал смертельные атаки.

В ВСУ признали, что российские дроны представляют большую проблему для армии из-за своего количества и технических преимуществ. Украинские военные не могут защититься от них даже ночью, устройства оснащены тепловизорами, констатировал начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. Он предупредил, что украинским силам будет всё труднее бороться с подобными беспилотниками.