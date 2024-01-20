Москва, 20 января, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Российские военные поразили несколькими советскими крылатыми противокорабельными ракетами П-35Б комплексы противовоздушной обороны ВСУ в Одессе. Об этом «РИА Новости» рассказал источник.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

По словам собеседника агентства, несколько ракет П-35Б «Утёс» и «Редут» были выпущены российскими военными по позициям украинских зенитных ракетных комплексов.

Как пояснил источник, использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой. При этом они показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов.

Производство П-35 давно прекратилось, уточнило издание. Но модернизация при этом им не требуется, так как они длительное время хранились и неоднократно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.

Как сообщало ИА Регнум, авиация и средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили шесть ракет «Точка-у», 62 снаряда систем HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны РФ в течение суток были сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

В Горловке в результате очередного обстрела со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя, сообщил 20 января мэр города Иван Приходько.