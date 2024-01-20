Варшава, 20 января, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Польша отрицает очевидные факты, продвигая ядерные тезисы, «качая» войну с Россией. Об этом написал польский политик Олаф Сволкень в обширной аналитической статье для Myśl Polska.

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Автор отметил, что варшавские власти не хотят принять факт того, что у России были все основания и причины начать спецоперацию на Украине. Вместо этого, польская элита продолжает продвигать иррациональную русофобию.

«Польша не хочет принимать законы или факты в сознание, выдвигая абсурдные и угрожающие атомным армагеддоном тезисы о необходимости «войны до победы», «победы над Россией», основанные на нелепых «пророчествах» Леха Качиньского, в которых политический абсурд и фальшь оценки смешиваются с истерической, но и вероломной игрой на национальных фобиях», — заявил эксперт.

Также политик считает, то Польша в своей ненависти к русским и поддержки Украины, лишилась находиться быть в поле «разумной демократии» и вместо этого тратит баснословные суммы на вооружения и не только своей армии, но и украинских националистов.

«Демократический фасад сегодня является вымыслом, а западными демократиями в настоящее время управляют с заднего сиденья корпорации и банки», — резюмировал Олаф Сволкень.

Как сообщало ИА Регнум, у правящей коалицией в Польше есть стремление превратить страну в один большой «оружейный завод». Об этой амбициозной задаче заявлял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Во время недавнего выступления в Давосе глава польской дипломатии сообщил, избрав предлогом необходимость работы над новым пакетом помощи Украине, что Варшава «изучает возможности увеличения производства боеприпасов и военной техники».

Готовность властей Польши разместить на территории республики военных Германии является элементом глобального русофобского курса, заявила 17 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут решиться применить ядерное оружие на Украине, чтобы избежать поражения Киева в боевых действиях. Своё мнение он озвучил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.