Хэнань, Китай, 20 января, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Не менее 13 человек погибли в результате пожара в общежитии при школе в провинции Хэнань, сообщило 19 января Центральное телевидение Китая.

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Возгорание произошло в уезде Фанчэн городского округа Наньян.

«В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии», — уточнили журналисты.

Сигнал тревоги поступил пожарным в 23:00 по местному времени (17:00 мск). Возгорание было ликвидировано спустя 38 минут.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года при пожаре на китайской шахте в провинции Гуйчжоу погибли 16 человек. Люди оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу. По предварительным данным, на угольной шахте Шаньцзяошу загорелась конвейерная лента.

В ноябре 2022 года жертвами пожара в китайском городе Урумчи стали десять человек. Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в общине района Тяньшань. Пожар начался на 15-м этаже, затем огонь распространился до 17-го этажа, задымление наблюдалось и на 21-м этаже. Девять человек были госпитализированы с повреждением органов дыхания продуктами горения. Пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в электрощите в одной из комнат.