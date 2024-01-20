Вашингтон, 20 января, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Поведение украинского лидера Владимира Зеленского на форуме в Давосе выдаёт его — он ощутил предательство НАТО и винит Запад. Такое мнение высказал экс-советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению офицера, Зеленский явно демонстрирует себя как человека «с кучей проблем», который думает, что его предают.

«Язык тела президента явно говорит о том, что он обижен на Запад», — считает отставной военный.

Лоуренс Уилкерсон добавил, что Владимир Зеленский до конца верил во всё, что ему говорили в НАТО, особенно в Вашингтоне и Лондоне.

«Если честно, ему говорили либо безумные вещи, либо глупые, либо вообще лгали», — признал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, на экономическом форуме в Давосе Зеленский просил о мирных переговорах, но в США отчаянно стремятся добиться нового финансирования для продолжения украинского конфликта, заявила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

По мнению обозревателя газеты The Washington Post Джоша Рогина, вероятность того, что Конгресс США до конца января 2024 года одобрит выделение дополнительной помощи Украине, близка к нулю, а в дальнейшем шансов на это будет ещё меньше. Поддержка Украины со стороны США может иссякнуть, предположил эксперт.

Глава киевского режима заявил, что его встревожили слова бывшего американского президента Дональда Трампа про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Об этом украинский политик рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.