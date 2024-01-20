Дублин, 20 января, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба фактически признался в нежелании заботиться о жизни своего народа, говоря о выгоде США от конфликта. К такому выводу пришёл ирландский журналист Чей Боуз.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Министр иностранных дел Украины признаёт, что его режим практически не заботится о жизни своего народа», — написал журналист в соцсети X.

Боуз напомнил слова Кулебы о том, что США могут защитить свой самый важный ресурс — своих солдат, предоставляя Украине деньги и оружие. По мнению журналиста, заявление украинского чиновника означает, что Киев готов позволить себе массово терять людей.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ придётся сражаться лопатами, если у них закончится оружие, на карту поставлено существование Украины, утверждал Кулеба.

Помощница главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного Алла Мартынюк 29 декабря 2023 года призвала сограждан вступать в ВСУ лозунгом «всё равно все умрём». Своей фразой она выразила мнение, что считает достойной смерть на поле боя, поэтому призывала украинцев рисковать.

Только за 2023 год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. военнослужащих и 28 тыс. единиц вооружения. В рядах украинской армии наблюдается истощение личного состава при отсутствии военных успехов, однако США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счёт погибших бойцов ВСУ, заявил 9 января министр обороны России Сергей Шойгу.