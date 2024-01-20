Таллин, 20 января, 2024, 03:06 — ИА Регнум. В конце марта начале апреля Евросоюз сможет передать Вооруженным силам Украины до 1 млн снарядов, которые изготовит оборонная промышленность. Об этом 19 января заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон во время на пресс-конференции в Таллине.

(сс) European Parliament Тьерри Бретон

Кроме того, к концу 2024 года, по словам Бретона, Европа сможет произвести до полутора миллионов боеприпасов.

Чиновник заверил, что правительства стран ЕС готовы инвестировать в производство комплектующих и боеприпасов для ВСУ.

Так, Лондон обещал самый крупный пакет военной помощи Украине — до 3,2 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, планирующиеся на начало февраля забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов. Это снизит их поставки Украине, сообщил директор промышленного предприятия группы компаний Nammo Пекка Химанк.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал продолжение поставок оружия Украине со стороны США поступком, выходящим за пределы морали и здравого смысла, поскольку умножает страдания и смерти людей.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.